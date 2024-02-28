На нечетной стороне улицы Кораблестроителей на полгода ограничат движение

С первого дня весны жителей Василеостровского района ожидает новое неудобство, которое продлится более полугода. Из-за модернизации теплотрассы движение транспорта ограничат на улице Кораблестроителей. Речь идет только о нечетной стороне, об отрезке длиной 2,35 км между Боцманской и Наличной улицами.

Государственная административно-техническая инспекция рассчитывает, что работы завершатся к 15 октября.

Среди других перекрытий наиболее значительным выглядит ограничение движения на перекрестке набережной Мойки и Садовой улицы из-за ремонта трамвайных рельсов. В таком виде ситуация будет сохраняться всю первую половину марта.

Фото: ЗАКС.Ру