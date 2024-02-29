За год промпроизводство в Петербурге выросло на 10 процентов

Индекс промышленного производства в Петербурге увеличился по итогам января на 10,6 % относительно первого месяца предыдущего года, говорится в отчете Петростата. Рост показателя в Ленинградской области составил 15,7 %.

Наиболее заметно в Петербурге за год выросло производство автотранспортных средств и прицепов с полуприцепами (на 49,6 %), текстильных изделий (на 49,4 %), электрического оборудования (на 37,1 %), "прочих транспортных средств и оборудования" (на 35,6 %) и химических веществ и продуктов (на 33,4 %). Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось в 1,7 раз.

При этом в ряде отраслей наблюдалось снижение производства. Сильнее прочего это коснулось металлургической отрасли и производства "прочих готовых изделий", где за год снижение составило 39,3 % и 33,9 % соответственно. Также уменьшение отмечается в таких отраслях, как производство одежды (-23,8 %), пищевых продуктов (-17,3 %), в полиграфии и копировании носителей информации (-6,8 %), а также в изготовлении резиновых и пластмассовых изделий (-5,3 %).

Что касается Ленобласти, то здесь за год в 3,2 раза выросло производство химических веществ и продуктов, в 2,5 раза — электрического оборудования, а также некоторых машин и оборудования, в 1,7 раза — готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, а также деревообработка и изготовление изделий из дерева и пробки, в 1,5 раза — резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электроники и оптики. В то же время на 39,8 % снизилось производство одежды, на 15,1 % — напитков и на 13,5 % — бумаги и бумажных изделий.

По итогам 2023 года промышленное производство в Петербурге увеличилось на 9,9 %, сообщал ранее Петростат. Рост в Ленобласти составил 8 %.

Фото: ЗАКС.Ру