"Известия": Минюст предложил миллионные штрафы для навязчивых коллекторов

Министерство юстиции разработало законопроект о штрафах для коллекторов, микрофинансовых организаций и других взыскателей за излишнюю назойливость к должникам, сообщили 29 февраля "Известия". Согласно документу, нарушителей предлагается штрафовать на суммы в размере до двух миллионов рублей.

Проект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Существующее законодательство содержит регламентации общения должников с коллекторами, однако не предусматривает для последних никакого наказания.

Минюст предлагает установить штрафы для навязчивых взыскателей долгов. Величину взыскания для физлиц ведомство предлагает установить в пределах от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Должностным лицам готовят штрафы в размере от 100 тысяч до миллиона рублей либо же дисквалификацию на срок до года, в случае с юридическими лицами речь может идти о штрафах на сумму до двух миллионов рублей.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания", — полагают в Минюсте.

Также ведомство предложило ввести штрафы для коллекторов за неисполнение решений об ограничении взаимодействия с должников. За нарушение предполагают взыскивать с должностных лиц 50-100 тысяч рублей, с юрлиц — 200-300 тысяч рублей.

В конце 2023 года правительство ввело деление коллекторов на четыре группы риска.

Фото: ЗАКС.Ру