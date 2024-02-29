Кабмин упростил подачу уведомлений о предпринимательской деятельности

Компаниям и индивидуальным предпринимателям в России упростят порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности, сообщили 29 февраля в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ предусматривает создание единого реестра уведомлений о предпринимательской деятельности на общедоступном ресурсе. Запуск последнего позволит освободить предпринимателей от подачи ряда сведений в контролирующий орган. Речь идет, например, об изменении места нахождения организации или места жительства индивидуального предпринимателя.

"Эта информация будет автоматически подгружаться в единый реестр уведомлений из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей", — сообщили в кабмине.

Также в постановлении уменьшен перечень услуг и работ, о начале осуществления которых требуется оповещать контролирующий орган. Из списка исчезли ремонт и обслуживание бытовой техники и компьютеров, перевозка грузов и ряд других работ.

Фото: ЗАКС.Ру