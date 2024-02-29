Третья декада февраля в Петербурге рискует стать самой пасмурной за почти 60 лет

В случае сохранения в течение дня пасмурной погоды последняя декада февраля станет самой пасмурной в Петербурге за 58 лет, следует из сообщения главного синоптика города Александра Колесова. Согласно его прогнозу, в четверг, 29 февраля можно ожидать лишь просветления в облачности, а солнце может проглянуть только на следующий день.

"Если сегодня солнце не покажется, то вся третья декада февраля в Санкт-Петербурге будет пасмурной и без солнца совсем. А это повторение 1966 года, в остальные года хоть на один день солнце в третьей декаде появлялось", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Как уточнил синоптик, в феврале 2021 года солнце светило 2,8 часа за декаду, в 2012 году — 4,3 часа. По одному дню за декаду оно наблюдалось на небе в 1974 и 1977 годах.

Несмотря на пасмурную погоду, уходящая декада не отметилась в Петербурге заметными осадками, добавил Колесов. По его словам, их за прошедшие дни выпало немногим более пяти миллиметров, в то время как в Луги и Тихвине за это же время выпало 17 и 27 миллиметров осадков соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру