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Новости 11:50

Горизбирком одобрил создание избирательных участков на 61 судне

фото ЗакС политика Горизбирком одобрил создание избирательных участков на 61 судне

Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовала создание временных избирательных участков на 61 судне. Решение принято на заседании 29 февраля, трансляция которого шла в группе комиссии в соцсети "ВКонтакте". 

Отвечать за эти участки будет территориальный избирком №41, сообщили в ГИКе. Все судна приписаны к "Большому порту Санкт-Петербурга". Голосования на этих участках будут проходить один день. 

Ранее Горизбирком организовал временные избирательные участки на  7 полярных станциях и 3 научно-исследовательских суднах. Там голосование тоже должно проходить только один день. 

На вокзалах и в аэропорту выборы будут проходить три дня. А в стационарах больниц можно будет организовать голосование как в один день, так и в три дня. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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