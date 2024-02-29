Горизбирком одобрил создание избирательных участков на 61 судне

Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовала создание временных избирательных участков на 61 судне. Решение принято на заседании 29 февраля, трансляция которого шла в группе комиссии в соцсети "ВКонтакте".

Отвечать за эти участки будет территориальный избирком №41, сообщили в ГИКе. Все судна приписаны к "Большому порту Санкт-Петербурга". Голосования на этих участках будут проходить один день.

Ранее Горизбирком организовал временные избирательные участки на 7 полярных станциях и 3 научно-исследовательских суднах. Там голосование тоже должно проходить только один день.

На вокзалах и в аэропорту выборы будут проходить три дня. А в стационарах больниц можно будет организовать голосование как в один день, так и в три дня.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру