В Петербурге загорелся ледокол "Ермак"

Сотрудники МЧС занимаются тушением дизель-электрического ледокола "Ермак", следует из сообщения управления ведомства по Петербургу. Сигнал о возгорании на судне поступил спасателям днем 29 февраля.

По словам главы пресс-службы ГУ МЧС по городу Андрея Литовки, заявка в дежурную часть поступила в 11:23. Со слов звонившего стало известно о том, что в Морском порту начался пожар на находящемся на утилизации ледоколе "Ермак".

"Происходит горение на нижней палубе в помещении на площади 20 метров квадратных горит мусор. <...> Здесь повсюду большое количество строительного мусора, даже есть огнетушители, это уже радует", — отметил Литовка.

Пресс-секретарь добавил, что на месте тушения пожара наблюдается сильное задымление, в связи с чем на судне проводится проветривание с проверкой помещений на наличие скрытого горения с помощью тепловизоров.

К ликвидации пожара привлечены 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Сообщений о пострадавших не поступало.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)