Суд отказал неонацисту Воеводину в компенсации за лающих собак

Отбывающий пожизненное наказание неонацист Алексей Воеводин не смог добиться от ФСИН компенсации морального ущерба за испуг от близости собак при конвоировании, передает 29 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Пережитые страдания истец оценил в 144 тысячи рублей.

Административный иск Воеводина рассматривал Колпинский районный суд, ответчиком по нему выступало СИЗО-1 "Кресты". Согласно показаниям истца, в период с 8 по 25 сентября 2023 года он находился в следственном изоляторе. При любом выходе из камеры его сопровождал кинолог с собакой.

"Собаки гавкали, не имели намордников, находились от истца на расстоянии около одного метра, создавали опасность для истца", — привела судебная пресс-служба жалобы Воеводина.

Осужденный ссылался на правила внутреннего распорядка СИЗО, согласно которым собаки могут присутствовать лишь при досмотре и обыске, но не при конвоировании. По словам Воеводина, агрессивное поведение четвероногих пугало его. В связи с этим он потребовал признать подобные действия незаконными и выплатить ему компенсацию.

Суд отметил, что Воеводин содержался в "Крестах" на посту для лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Конвоировать таких осужденных с собаками разрешено, при этом сами животные "в качестве специального средства к Воеводину не применялись, использовались только в качестве усиления при сопровождении".

В удовлетворении иска Воеводину было отказано.

Воеводин известен как лидер неонацистской группировки, действовавшей в 2003-2006 годах в Петербурге. На счету ее членов не менее шести убийств. Нацист содержится в колонии "Полярная сова" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2022 году суд взыскал в его пользу две тысячи рублей компенсации за невовремя доставленное письмо.

Фото: ЗАКС.Ру