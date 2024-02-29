Смольный не стал признавать памятником историческое здание в Московском районе

Петербургские градозащитники из движения "Живой город" узнали о нежелании комитета по охране памятников (КГИОП) признавать объектом культурного наследия флигель для холодильников и очистителей газового завода Общества освещения Петербурга газом. Речь идет о доме 1Б по Заозерной улице, вокруг которого активно ведутся жилое строительство и снос старинных сооружений.

По сведениям активистов, защищаемый ими флигель был возведен еще в 1838 году, однако чиновники, согласно официальному ответу, считают его советской постройкой.

"Летом КГИОП выдал заключение, что исторических зданий здесь нет, можно застраивать многоэтажками. "Живой город" подал заявление о включении дома в список памятников, но не будет же КГИОП мешать застройщику", - прокомментировали общественники свою неудачу.

По данным градозащитников, в Московском районе сохранилось только три объекта культурного наследия, имеющих более почтенный возраст, чем дом № 1Б по Заозерной улице.

Фото: ЗАКС.Ру