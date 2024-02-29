СК возбудил дело против жителя Москвы из-за замазанного лица ветерана

Выходку с закрашиванием лица участника Великой Отечественной войны на стенде в столичном парке расценили как публичное унижение чести и достоинства ветерана (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщили 29 февраля в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве. Подозреваемый задержан, ему предъявлены обвинения.

По версии следствия, гражданин 1974 года рождения находился ночью 23 февраля в одном из парков на юго-западе Москвы. Там он якобы закрасил лицо ветерана на стенде в честь героев ВОВ, после чего "нарисовал символ запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации".

В ходе допроса задержанного жителя Москвы он полностью признал вину, утверждают в СК.

Ранее в Петербурге был задержан предполагаемый автор граффити на стене признанного памятником культуры доходного дома Павлова.

Фото: ЗАКС.Ру