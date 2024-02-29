Из-за давки в автобусах жители Бугров обратились в администрацию президента

Обладатели квартир в новых жилых комплексах в Буграх пожаловались на нехватку пассажирских автобусов, связывающих их новостройки с ближайшей станцией метро и с Петербургом. Регулярные неудобства побудили их написать в администрацию президента, о чем сообщает 47news.

В обращении говорится, что в час пик конкуренция за место в салоне доводит пассажиров до серьезных давок, приводящих к травмам. На остановках нередко можно заметить несколько десятков человек в ожидании автобуса.

Примечательно, что две недели аналогичные жалобы заставили чиновников запустить новый маршрут автобуса №665, который связал ЖК "Новые горизонты" и ЖК "Стороны света" со станцией метро "Девяткино". По всей видимости, полностью проблему он не решил. В новых жилых домах насчитывается около пяти тысяч квартир.

Фото: ЗАКС.Ру