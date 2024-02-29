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Новости 16:24

В Петербурге по делу о поджоге релейного шкафа арестовали молодого человека

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о поджоге релейного шкафа арестовали молодого человека

Уроженец Кемеровской области Богдан Бондарев получил меру пресечения в виде заключения в следственный изолятор, передает объединенная пресс-служба петербургских судов. 21-летнего молодого человека, задержанного накануне, преследуют по делу о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК). Постановление об аресте, вынесенное Петродворцовым районным судом, не встретило возражений с его стороны.

Бондарева обвиняют в поджоге релейного шкафа на перегоне между железнодорожными станциями Сергиево и Стрельна, который датируется 10 февраля.

При обыске сотрудники ФСБ нашли в жилище фигуранта агитационные листовки с критикой действующего президента. Под стражей он пробудет как минимум до 27 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру


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