В Петербурге за особо крупные взятки будут судить экс-начальника отдела таможни

В Московском районном суде Петербурга рассмотрят дело бывшего начальника таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Светогорск Выборгской таможни. Об этом сообщают следственные органы, завершившие следствие.

Бывшего госслужащего обвиняют в получении взяток на сумму более 5,5 млн рублей, что квалифицировано как взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Преступления датируются 2016-2017 годами.

По официальной версии, за коррупционное вознаграждение экс-таможенник обеспечил беспрепятственное незадекларированное перемещение грузов в страны ЕАЭС. Своими действиями фигурант позволил коммерческим организациям избежать таможенных платежей на сумму более 14 млн рублей.

Против подсудимого также подан иск в Выборгский городской суд. Прокуратура добивается обращения в доход государства его имущества на 50 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру