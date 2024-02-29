Главреда "Новой газеты" оштрафовали за "дискредитацию армии"

Перовский суд Москвы назначил штраф в 30 тысяч рублей Сергею Соколoву, главному редактору "Новой газеты". Об этом сообщает само его издание, в 2022 году лишенное лицензии СМИ. Журналиста признали виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). С выводами полиции и суда он не согласился.

Административное дело завели из-за публикации в Telegram-канале издания материала, в котором, как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, "содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины".

Соколов был задержан в четверг под Москвой. Его адвокат добивался переноса судебного заседания на другую дату.

Напомним, что Роскомнадзор отозвал у "Новой газеты" лицензию СМИ после того, как она перестала выходить в бумажном виде. В мае 2022 года уехавшие за границу бывшие сотрудники издания основали "Новую газету Европа"*.

*Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ деятельность "Новой газеты Европа"

Фото: ЗАКС.Ру