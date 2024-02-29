Москалькова считает, что не нужно преследовать людей за здоровую критику власти

Омбудсмен Татьяна Москалькова коснулась темы критики различных решений власти, за которую в России за последние два года стали гораздо чаще наказывать, в том числе в уголовном порядке. Вопрос журналистов RTVI о границе между просто критикой и так называемой дискредитацией, которой посвящены статьи в КоАП и УК, правозащитница сочла очень правильным.

"И очень важно, чтобы критика <…> не была задавлена окончательно и мы не ушли окончательно в ту систему координат, которая у нас была до 1990-х годов", - произнесла Москалькова в интервью.

По ее словам, за здоровую критику юридического преследования быть не должно. Вспомнила омбудсмен и о негативном, с ее точки зрения, опыте, практиковавшемся в СССР, когда нелояльных граждан признавали психически больными.

фото: ombudsmanrf.org