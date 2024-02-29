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Новости 20:17

Москалькова считает, что не нужно преследовать людей за здоровую критику власти

фото ЗакС политика Москалькова считает, что не нужно преследовать людей за здоровую критику власти

Омбудсмен Татьяна Москалькова коснулась темы критики различных решений власти, за которую в России за последние два года стали гораздо чаще наказывать, в том числе в уголовном порядке. Вопрос журналистов RTVI о границе между просто критикой и так называемой дискредитацией, которой посвящены статьи в КоАП и УК, правозащитница сочла очень правильным.

"И очень важно, чтобы критика <…> не была задавлена окончательно и мы не ушли окончательно в ту систему координат, которая у нас была до 1990-х годов", - произнесла Москалькова в интервью.

По ее словам, за здоровую критику юридического преследования быть не должно. Вспомнила омбудсмен и о негативном, с ее точки зрения, опыте, практиковавшемся в СССР, когда нелояльных граждан признавали психически больными.

фото: ombudsmanrf.org


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