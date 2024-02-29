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Новости 20:55

Беглов направил соболезнования близким Николая Рыжкова

фото ЗакС политика Беглов направил соболезнования близким Николая Рыжкова

Губернатор Петербурга Александр Беглов на второй день после известия о кончине последнего советского премьер-министра Николая Рыжкова принес соболезнования его родным, друзьям и бывшим коллегам. Посвященный ушедшему государственному деятелю текст опубликован на сайте Смольного.

Беглов был знаком с Рыжковым лично: они вместе участвовали в ликвидации последствий сильнейшего Спитакского землетрясения 1988 года в Армянской ССР, унесшего десятки тысяч жизней. Этим знакомством глава Петербурга гордится.

"Он лично находился в местах наиболее сильных разрушений. Николая Ивановича отличали талант руководителя, твердость убеждений и глубокая преданность Отечеству и народу", - таковы воспоминания Беглова.

Вместе с ним, уверен чиновник, о покойном не забудет и вся страна. 

"Перестроечный" премьер Рыжков скончался на 95-м году жизни. До прошлого года включительно он был сенатором от Белгородской области.

Фото: ЗАКС.Ру


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