В Петербурге половина курильщиков избавилась от вредной привычки

В общей сложности 29,3 % взрослых жителей Петербурга активно потребляет никотин, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению от 1 марта. Большинство из них курят каждый день, следует из данных экспресс-анализа Петербургского информационно-аналитического центра за 2023 год.

В целом же потребляют табак 28,6 % горожан, из которых 24,7 % делают это ежедневно. Средний возраст начала ежедневного курения в 2023 году практически не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 19,4 года. В то же время отмечается снижение интенсивности курения. Так, если годом ранее в среднем один курильщик потреблял по 17 сигарет в день, то теперь речь идет о 14 сигаретах.

Чиновники назвали курение основной причиной преждевременной смертности. Как указал заведующий отделом мониторинга здоровья населения Сергей Репешов, люди в подобной вредной привычкой в подавляющем большинстве не доживают до 75 лет.

"Бросить курить сложно. Именно поэтому созданы специальные службы отказа от курения в Центрах здоровья города, где вам обязательно помогут справиться с вредной привычкой", — отметили в комздраве.

К настоящему моменту бросили курить 28,6 % горожан, следует из сообщения комитета. Это каждый второй житель города, имеющий опыт курения.

Фото: ЗАКС.Ру