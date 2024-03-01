Петербургские таможенники обнаружили в бананах наркотики на 165 миллионов рублей

В Большом порту Петербурга удалось пресечь контрабанду крупной партии наркотиков, сообщили 1 марта в Федеральной таможенной службе. Речь идет о в общей сложности 11 килограммах запрещенного продукта.

"Контрабанду пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербург. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн рублей", — рассказали в ФТС.

Брикеты с наркотиком находились в коробках с бананами. Груз прибыл в Петербург из бельгийского Антверпена.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства совершения преступления выясняются.

Ранее стало известно, что в 2023 году Выборгская таможня отметилась изъятием 738 килограммов наркотика общей стоимостью свыше 350 миллионов рублей.

Фото: ФТС России | ProТаможню / Telegram