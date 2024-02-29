Выборгская таможня изъяла за год более двух тонн санкционки

После закрытия автомобильных пунктов пропуска на границе с Финляндией Выборгская таможня переориентировалась на контроль после выпуска товаров, говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления. По итогам проведенных в 2023 году проверок удалось доначислить на 20 % больше средств, чем годом ранее. Речь идет о более чем 300 миллионах рублей, из которых было взыскано свыше 290 миллионов рублей.

За год таможенники изъяли более двух тонн санкционной продукции и обнаружили 32 тысячи пачек сигарет без акцизных марок. Самым крупным задержанием стало изъятие 738 килограммов наркотического вещества на общую сумму более 350 миллионов рублей.

"Таможней изъято культурных ценностей на 17,3 миллиона рублей, пресечен вывоз наличной валюты на сумму эквивалентную более 11 миллионов рублей", — отметил начальник Выборгской таможни Евгений Медведев.

Всего за год через таможенные посты проследовали 630 тысяч транспортных средств и свыше 1,2 миллиона человек. Через границу перевезли в общей сложности 6,3 миллиона тонн грузов.

Ранее на КПП в Ивангороде у жительницы Эстонии обнаружили 200 моделей эмбрионов человека.

Фото: sztu.customs.gov.ru