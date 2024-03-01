В Петербурге хотят увеличить количество общественного транспорта на 2 тысячи единиц

Петербургское правительство в ближайшие года планирует удвоить число транспортных средств на маршрутах общественного транспорта, об этом 1 марта пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева.

По словам Енокаева, в 2023 году в Петербурге появилось в общей сложности 900 новых трамваев, троллейбусов и автобусов. Власти города хотят увеличить это число до 2 тысяч.

"Наша цель – создание максимально комфортных условий для передвижения пассажиров, принципиально новый уровень их перевозки, сокращение возраста подвижного состава городского пассажирского транспорта", – сказал председатель ведомства.

Напомним, что на Невском проспекте в тестовом режиме курсируют новые электробусы.

Фото: ЗАКС.Ру