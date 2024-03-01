Полиция составила протокол на выпускницу СПбГУ за прошлогоднюю акцию

В Петербурге правоохранители составили протокол на выпускницу факультета журналистики СПбГУ Валерию Мещерякову и оставили ее на ночь в отделе полиции, сообщило "ОВД-Инфо"*. По информации правозащитников, причиной этого послужила проведенная в июле 2023 года публичная акция "Лицо российской журналистики".

Как сообщается, Мещерякова была задержана на Московском вокзале в Петербурге, после чего ее доставили в УМВД по Василеостровскому району. Там на петербурженку составили протокол о нарушении порядка проведения публичной акции (ст. 20.2 КоАП РФ), после чего оставили на ночь. Как сообщили правозащитники, при этом е запретили пользоваться телефоном.

В июле прошлого года две выпускницы журфака устроили акцию в поддержку журналистки Елены Милашиной, избитой в Чечне вместе с Адвокатом Александром Немовым. Тогда по дороге из аэропорта их атаковали неизвестные, которые сломали Милашиной пальцы рук, обрили ее налысо и облили зеленкой. Немову проткнули ногу.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Фото предоставили ЗАКС.Ру очевидцы события