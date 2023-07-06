"Лицо российской журналистики": Выпускницы журфака СПбГУ провели акцию в поддержку Милашиной

Во время церемонии вручения дипломов две студентки факультета журналистики СПбГУ провели акцию в поддержку избитой в Чечне журналистки Елены Милашиной, пишет издание "Бумага"*.

Девушки развернули у стен здания журфака плакат с фотографией покалеченной Милашиной, на котором написано: "Лицо российской журналистики".

О нападении на журналистку Милашину и адвоката Александра Немова стало известно во вторник, 4 июля. Согласно рассказу потерпевших, они ехали в такси из аэропорта, когда машину остановили несколько вооружённых мужчин, которые начали их жестоко избивать. У Милашиной сломаны пальцы рук, её голову обрили налысо и облили зелёнкой, Немову проткнули ножом ногу.

По факту произошедшего СК по Чечне возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью лёгкой и средней тяжести.

*Минюст внёс издание "Бумага" в единый реестр иноагентов

Фото предоставили ЗАКС.Ру очевидцы события