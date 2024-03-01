Бастрыкин заинтересовался поджигательницей квартиры с детьми в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за поджога в многоквартирном доме в Петербурге, об этом 1 марта сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как пишет пресс-служба СК, ранее появилась информация о том, что в чате одного из домов Петербурга произошел конфликт между жильцами, после которого одна из участниц подожгла дверь соседки.

Уточняется, что якобы в это время в квартире находились женщина и двое детей, а сама поджигательница избивает своего собственного сына.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ