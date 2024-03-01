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Новости 12:18

В 2024 году в Петербурге растет рождаемость

фото ЗакС политика В 2024 году в Петербурге растет рождаемость

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий  Беженарь сообщил, что в первые два месяца 2024 года в городе наблюдается увеличение рождаемости. Об этом он рассказал на пресс-конференции "Интерфакс" 1 марта.

По словам Беженаря, в январе - феврале 2024 года рождаемость выросла на 11% по сравнению с двумя первыми месяцами 2023 года. За весь прошлый год в Петербурге родилось чуть более 50 тысяч детей, рассказал специалист. 

Напомним, накануне президент России Владимир Путин анонсировал новый национальный проект "Семья". Он будет направлен на борьбу с бедностью и поддержку семей с детьми.

София Саттарова / Фото: Unsplash


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