ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:51

В комздраве Петербурга призвали рожать как можно раньше

фото ЗакС политика В комздраве Петербурга призвали рожать как можно раньше

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью молодёжи комитета по здравоохранению Петербурга Марина Ипполитова призвала рожать детей как можно раньше. Такое заявление она сделала на пресс-конференции "Интерфакса" 1 марта.

По словам Ипполитовой, огромное значение имеет работа с формированием репродуктивных установок в молодом возрасте. Этому стоит уделить особое внимание, считает специалист.

- Почему? Потому что 60% подростков в 16 лет уже начинают интимные отношения. Но изучение этих репродуктивных установок показало, что только через 9 лет они готовы вступить в брачные отношения, родить ребенка. То есть 9 лет... Они уходят на что? А ведь это очень важный период. Если с таким подростком работать и с целым поколением, то, конечно, обратив внимание на то, что необходимо рожать как можно раньше, потому что у тебя и возможности другие репродуктивные... - сказала Ипполитова. 

Она напомнила о факторах риска репродуктивного здоровья, которые могут начать формироваться уже в подростковом возрасте. Это как общие заболевания, так и экологический фактор, пояснила Ипполитова. 

Также на пресс-конференции сообщили о росте рождаемости в первые два месяца 2024 года. Показатель увеличился на 11% по сравнению с январем - февралем 2023 года. 

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакс"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама