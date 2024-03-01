В Петербург может прийти похолодание 5 марта

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что первая весенняя ночь в 2024 году в городе оказалась самой морозной за последние дни, об этом 1 марта он написал в своем Telegram-канале.

По словам Колесова, например, в Ленинградской области температура ночью понизилась до -1…-2 градусов.

Он также рассказал, что в выходные погода должна быть комфортная, так как из-за облаков может появиться солнце, однако похолодание на следующей неделе не отменяется.

Колесов отметил, что ожидается, что похолодание наступит 5 марта, но это неточный прогноз. Холода могут нагрянуть 8 марта. Однако он уточнил, что погода будет мартовской, а температура воздуха будет около 0 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру