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Новости 13:47

Прокуратура Петербурга встала на защиту детей, потерявших отцов на стройке у крематория

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга встала на защиту детей, потерявших отцов на стройке у крематория

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращениям матерей несовершеннолетних детей, которые потеряли своих отцов, об этом 1 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в октябре 2023 года мужчины прокладывали трубы на территории крематория на Шафировском проспекте. В какой-то момент там обрушился грунт, и рабочего засыпало землей.

Двое его коллег решили спуститься за ним, но в итоге выбраться не удалось никому из них. 

Правоохранительные органы, как пишет "Фонтанка.ру", возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

Прокуратура выявила различные нарушения трудового законодательства со стороны предпринимателя, который проводил на участке работы. 

Прокурор направил в суд два иска в защиту прав семерых детей, которые остались без отцов, на общую сумму 6 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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