"Ему 37 лет, его зовут Владимир": В Петербурге представили портрет среднестатистического осужденного

В 2023 году суды и мировые судьи Петербурга рассмотрели дела в отношении 14 571 гражданина, сообщила 1 марта глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Из числа осужденных 241 человек не достиг совершеннолетия, на долю женщин пришлось 1 728 приговоров.

"Ему 37 лет, его зовут Владимир, он — одиночка, по знаку зодиака — Близнец, все еще вор, но уже с опытом", — описала Лебедева портрет среднестатистического осужденного в Петербурге.

В 8 536 случаях осужденному было 37 лет. Чаще всего (в 1 341 случае) его звали Владимир. Также на скамьях подсудимых часто оказывались Александры (1 047 человек) и Викторы (740 человек). В основном речь шла об обладателях гражданства одной из стран, входящих в СНГ. Зачастую у них имеется среднее профессиональное образование, они трудятся разнорабочими или же не имеют постоянных источников дохода.

Преступления чаще всего совершались в одиночку и в трезвом виде. Из общего количества преступлений только 991 было совершено в пьяном виде и еще 269 — в состоянии наркотического опьянения.

Не впервые выслушивали приговор 3 530 человек, почти половина осужденных (6 158 человек) выслушали приговор за кражу (ст. 158 УК РФ).

Также о фигурантах известно, что зачастую они не имеют сильных социальных связей, не состоят в браке и не имеют детей. Суды приговаривали их чаще всего к двум или трем годам лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру