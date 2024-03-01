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Новости 14:07

Тело Алексея Навального* привезли в храм в Марьино для отпевания

фото ЗакС политика Тело Алексея Навального* привезли в храм в Марьино для отпевания

В храм Иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино доставили тело Алексея Навального*. Здесь 1 марта должно пройти отпевание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Рядом с храмом находятся несколько десятков полицейских. Также рядом расставлено больше количество ограждений. По информации СМИ, их стали свозить сюда еще накануне. 

К храму с цветами пришли несколько сотен граждан, желающих проститься с Навальным. Среди них как молодые люди, так и представители старшего поколения. Они выстроились в длинную очередь за ограждениями. Когда к храму привезли тело покойного, некоторые люди в толпе выкрикивали его имя и аплодировали. Сотрудники правоохранительных органов не мешали им ожидать начала церемонии прощания на улице. 

На территорию храма полиция начала пропускать людей через рамки металлодетектора и после досмотра вещей. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег граждан от участия в несанкционированных акциях. Он также заявил, что Кремль не может дать оценку Навальному как политическому деятелю. 

О смерти Алексея Навального стало известно из сообщения ФСИН 16 февраля.  Политик отбывал 19-летний срок в ИК-3 "Полярный волк".

 

* Алексей Навальный включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Текст и фото Константин Леньков


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