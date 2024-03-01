Песков предостерег от несогласованных акций в день похорон Навального*

Участники несанкционированных акций будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством, предупредил 1 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление представителя Кремля прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать высказывания сторонников политика Алексея Навального* в связи с его похоронами.

Из ответа Пескова следовало, что у российских властей отсутствуют комментарии на заявления соратников Навального*. Пресс-секретарь ограничился напоминанием о необходимости следовать требованиям закона.

"Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будут в них участвовать, будут нести ответственность опять же в соответствии с действующим законом", — приводит слова Пескова ТАСС.

На вопрос, может ли Кремль дать оценку деятельности Навального*, Песков ответил отрицательно.

О смерти Навального* в исправительной колонии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа стало известно 16 февраля. Похороны политика состоятся в Москве днем 1 марта, спустя неделю после передачи его тела матери.

*Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру