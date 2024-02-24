Людмиле Навальной передали тело сына

В Салехарде тело политика Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предали матери, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на соратников оппозиционера 24 февраля.

Людмилу Навальную допустили в морг, где она смогла увидеть тело сына, 21 февраля. Тогда же она подписала медицинское заключение о смерти. В документе указано, что смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, о смерти Навального 16 февраля сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Политик отбывал 19-летний срок в ИК-3 "Полярный волк". После известий о кончине политического деятеля в крупных городах России прошли стихийные акции памяти Навального. Силовики задерживали желающих возложить цветы. В Петербурге несколько десятков человек получили административные аресты по статье о нарушении правил проведения массового мероприятия.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру