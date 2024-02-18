В Петербурге 32 человека получили аресты после акций памяти Навального 18 февраля

Еще 38 человек в Петербурге привлекли к административной ответственности после акций памяти политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 18 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

К пяти часам вечера в воскресенье, 18 февраля, Красногвардейский и Красносельский районные суды привлекли к ответственности по статье о незаконных массовых мероприятиях (ч.1 ст.20.2.2 УК РФ) 38 человек.

В Красногвардейский суд поступило всего 17 дел. Во всех случаях дела закончились арестами от семи до 12 суток.

Красносельский районный суд рассмотрел 21 протокол и вынес одно решение о штрафе в 10 тысяч рублей, пять задержанных получили обязательные работы от 20 до 70 часов. Решение об аресте вынесено для 15 человек. Они получили от трех до 14 суток ареста.

Напомним, что в общей сложности 55 человек в Петербурге привлекли к административной ответственности после акций памяти политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) на 17 февраля.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру