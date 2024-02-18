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Новости 15:29

В Петербурге больше 40 человек получили аресты после акций памяти Навального

фото ЗакС политика В Петербурге больше 40 человек получили аресты после акций памяти Навального

В общей сложности 55 человек в Петербурге привлекли к административной ответственности после акций памяти политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 17 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Такие данные дали районные суды Петербурга к вечеру субботу, 17 февраля. Из общего числа привлеченных к ответственности, более 40 человек получили административный арест.

Также в судах уточнили, что протоколы были составлены по статье об организации, участии или публичных призывах к участию в несанкционированных публичных мероприятиях (ч.1 ст.20.2.2 УК РФ).

Сроки арестов составили от одних до семи суток. Людям, которым выписали штрафы, нужно будет выплатить от 10 до 15 тысяч рублей.

Напомним, что правозащитники из движения "ОВД-Инфо"* насчитали 74 задержанных на петербургских акциях памяти политика Алексея Навального. По числу задержаний на траурных мероприятиях Петербург лидирует в списке российских городов.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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