В Петербурге в реестр такси внесли почти 47 тысяч машин

Количество автомобилей, внесенных в Петербурге в реестр легковых такси, приблизилось к 47 тысячам, сообщил зампред комитета по транспорту Ренат Ягудин. Указанная цифра прозвучала на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа.

"Во время постоянных рейдов для осуществления контроля за деятельностью легковых такси в городе мы видим тенденцию к снижению количества легковых такси, в отношении которых фиксируются нарушения обязательных требований", — приводит слова Ягудина пресс-служба комтранса.

Чиновник отметил, что уменьшение количества нарушений касается как путевых листов, так и требований к машинам.

Всего по состоянию на 29 февраля в Петербурге было зарегистрировано 46,8 тысячи легковых такси. Из них девять тысяч машин попали в реестр после 1 сентября, когда вступил в силу закон о перевозках пассажиров на такси.

В комтрансе отметили снижение среднего возраста машин, который сейчас колеблется в пределах от четырех до шести лет. Из общего количества автомобилей 29 % приходится на машины китайских марок. В настоящее время в городе насчитывается 1,7 тысячи перевозчиков и 210 самозанятых водителей.

На прошлой неделе в комтрансе высказались против отмены платы за парковку по выходным.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram