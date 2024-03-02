В Госдуме предложили уменьшить требования к боковой тонировке автомобилей

В российское правительство для получения отзыва будет направлен законопроект о возможности более плотной тонировки передних боковых стекол автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР). Депутат пообещал сделать это в ближайшее время.

Сейчас по ГОСТу светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не ниже 70 %. За нарушение этого правила установлен штраф в размере 500 рублей.

Нилов предлагает снизить параметры допустимого светопропускания до 50 %.

В беседе с ТАСС Нилов сообщил, что вопрос изменения правил тонировки он обсуждал с жителями Северной Осетии в ходе рабочей поездки. Депутат отметил, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей, защищает от "ослепления" водителя и мешает нагреву салона.

Ранее в Госдуму уже вносили проект с предложением оставить под запретом только сделанную не по ГОСТу тонировку лобового стекла. Инициатива была отклонена минувшей осенью.

Накануне в Госдуму поступил анонсированный Ниловым проект о законодательном определении валежника. Также инициатива предусматривает возможность использования ручных инструментов при заготовке недревесных лесных ресурсов.

Фото: ЗАКС.Ру