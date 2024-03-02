Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте

В общей сложности шести людям потребовалась медицинская помощь после происшествия, произошедшего в Красногвардейском районе утром 2 марта, сообщили в петербургском комитете по здравоохранению. Пожилой местной жительнице потребовалась госпитализация из-за пережитого стресса.

"За помощью к специалистам с жалобами на переживаемый стресс обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами стрессовой реакции", — рассказали в комздраве.

Всего на месте происшествия работали шесть бригад скорой помощи, включая две реанимационные. Первая карета скорой помощи прибыла на место спустя 10 минут после сообщения об инциденте. Как отметили в комитете, сейчас на месте находится "необходимое число медиков".

ЧП у дома № 161 по Пискаревскому проспекту произошло утром в субботу. По сообщению губернатора Александра Беглова, жертв нет, частично пострадало балконное остекление в двух домах. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру местная жительница рассказала об услышанном ей утром звуке, похожем на гул самолета.

Фото: ЗАКС.Ру