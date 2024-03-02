На выполнение поручений Путина потребуется около 17 триллионов рублей

Выполнение поручений президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, потребует привлечения приблизительно 17 триллионов рублей до 2030 года, подсчитало РИА "Новости". В первую очередь средства предназначаются для ЖКХ, социальной сферы и строительства.

В своих построениях информагентство отталкивалось от озвученных Путиным цифр или же использовало доступные параметры бюджета и данные из заявлений иных официальных лиц. При этом учитывались средние данные по бюджету на 2024-2026 годы.

Согласно полученным данным, больше всего средств планируется направить на модернизацию сферы ЖКХ. Для реализации этой цели потребуется привлечь около 4,5 триллиона рублей.

Еще 3,3 триллиона рублей потребуется привлечь для социальной поддержки россиян. В первую очередь средства должны будут направляться на предоставление материнского капитала и иных видов поддержки семей.

Для выполнения поручений в сфере строительства уйдет 2,85 триллиона рублей. Деньги потребуются для возведения больниц, кампусов вузов и колледжей, школ и детсадов, аэропортов и прочего. По 2,3 триллиона рублей направят на поддержку регионов и развитие науки. В первом случает речь идет об инфраструктурных кредитов и списании долгов, во втором — об обеспечении гражданских исследований и разработок.

Наконец, в сферу экономики потребуется привлечь 1,2 триллиона рублей, которые уйдут на реализацию проекта "Экономика данных" и развитие промышленности. Выполнение прочих поручений потребует еще 0,4 триллиона рублей.

Президент выступал с посланием 29 февраля. О содержании его речи писал ЗАКС.Ру в своем материале.

Фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)