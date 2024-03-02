Кабмин предложил избавить участников СВО от процентов по кредитам

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении правил погашения участниками СВО взятых кредитов. Как следует из документа, опубликованного в электронной базе парламента, военнослужащих предлагают освободить от необходимости выплачивать проценты по взятым займам.

Инициатива дополняет новым пунктом ранее принятый закон об особенностях исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и участниками спецоперации. Проект предусматривает возможность для указанных военнослужащих отказаться от уплаты процентов по кредиту после окончания льготного периода. Последний рассчитывается путем прибавления 30 дней к сроку мобилизации или участия в СВО.

В случае окончания льготного периода к моменту принятия закона кредитор будет обязан уведомить заемщика об отсутствии обязанности выплачивать проценты и представить уточненный график платежей. Если же к моменту вступления закона в силу начисленные в течение льготного периода проценты будут частично выплачены, банк должен будет перевести равнозначную сумму в счет погашения обязательств по основному долгу заемщика.

"Если обязательства военнослужащего по основному долгу исполнены в полном объеме, <...> денежные средства направляются на исполнение иных обязательств военнослужащего по договору потребительского кредита", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Требования должны быть выполнены в течение 10 дней с момента вступления закона в силу. За это кредиторы получат право на компенсацию 50 % недополученного дохода по процентам.

В пояснительной записке говорится, что реализация проекта потребует привлечения дополнительных средств из казны. В то же время кабмин не ожидает появления негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий от принятия законопроекта.

Ранее стало известно, что реализация предложений президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, может потребовать привлечения 17 триллионов рублей. Часть из этих средств пойдет на предоставление регионам инфраструктурных кредитов и списание долгов.

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