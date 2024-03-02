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Новости 16:43

Кабмин предложил избавить участников СВО от процентов по кредитам

фото ЗакС политика Кабмин предложил избавить участников СВО от процентов по кредитам

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении правил погашения участниками СВО взятых кредитов. Как следует из документа, опубликованного в электронной базе парламента, военнослужащих предлагают освободить от необходимости выплачивать проценты по взятым займам.

Инициатива дополняет новым пунктом ранее принятый закон об особенностях исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и участниками спецоперации. Проект предусматривает возможность для указанных военнослужащих отказаться от уплаты процентов по кредиту после окончания льготного периода. Последний рассчитывается путем прибавления 30 дней к сроку мобилизации или участия в СВО.

В случае окончания льготного периода к моменту принятия закона кредитор будет обязан уведомить заемщика об отсутствии обязанности выплачивать проценты и представить уточненный график платежей. Если же к моменту вступления закона в силу начисленные в течение льготного периода проценты будут частично выплачены, банк должен будет перевести равнозначную сумму в счет погашения обязательств по основному долгу заемщика.

"Если обязательства военнослужащего по основному долгу исполнены в полном объеме, <...> денежные средства направляются на исполнение иных обязательств военнослужащего по договору потребительского кредита", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Требования должны быть выполнены в течение 10 дней с момента вступления закона в силу. За это кредиторы получат право на компенсацию 50 % недополученного дохода по процентам.

 В пояснительной записке говорится, что реализация проекта потребует привлечения дополнительных средств из казны. В то же время кабмин не ожидает появления негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий от принятия законопроекта.

Ранее стало известно, что реализация предложений президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, может потребовать привлечения 17 триллионов рублей. Часть из этих средств пойдет на предоставление регионам инфраструктурных кредитов и списание долгов.

Фото: ЗАКС.Ру


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