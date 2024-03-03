Над Финским заливом уничтожили воздушную цель, жертв и разрушений нет

Накануне вечером в Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства противовоздушной обороны. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Александра Дрозденко в 20:23. Судя по приложенному фотоснимку, средства ПВО сработали часом ранее.

Чиновник рассказал, что воздушные цели были поражены над Финским заливом и его побережьем. Инцидент обошелся без разрушений и человеческих жертв. Минобороны описало его как уничтожение беспилотника, посланного "киевским режимом".

Как написал ТАСС со ссылкой на "Воздушные ворота Северной столицы", с 19:32 по 20:02 в Пулково вводились ограничения, однако самолеты на запасной аэродром не переводили.

Ближе к девяти часам вечера пресс-служба Смольного сообщила, что губернатор Александр Беглов контактирует с командованием Ленинградского военного округа и шестой армией ПВО.

Рано утром 2 марта в результате инцидента получил повреждения дом №161 по Пискаревскому проспекту. Было эвакуировано около сотни человек.

изображение: Telegram-канал Александра Дрозденко