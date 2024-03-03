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Новости 12:45

Возложившей цветы к Соловецкому камню петербурженке дали двое суток ареста

фото ЗакС политика Возложившей цветы к Соловецкому камню петербурженке дали двое суток ареста

Петроградский районный суд Петербурга назначил двое суток административного ареста Марине Лачиновой, которая 1 марта принесла цветы к Соловецкому камню и была задержана. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Протокол по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) был рассмотрен без участия защитника. Освободить петербурженку должны будут к вечеру воскресенья.

Лачинова вышла к Соловецкому камню почтить память оппозиционера Алексея Навального**. В тот же день в Москве состоялись его похороны, подробнее о которых читайте в материале ЗАКС.Ру. О смерти политика в колонии особого режима официально сообщили 16 февраля.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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