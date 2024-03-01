Как прошли похороны Алексея Навального*

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Москве простились с политиком Алексеем Навальным*. 1 марта гроб с его телом привезли в храм иконы Божией Матери "Утоли моя печаль" на юго-востоке города, в районе Марьино. После недолгого отпевания его доставили на Борисовском кладбище. Как провожали оппозиционера Алексея Навального в последний путь - в материале ЗАКС.Ру.

На подготовку к похоронам из-за заминок с выдачей тела силовиками в Салехарде времени у родственников и соратников оппозиционера Алексея Навального было достаточно, однако проблемы все равно возникли. Изначально планировалось организовать прощание для всех неравнодушных, однако зала в столице России не нашлось. Владельцы всех подходящих залов отказались предоставлять помещение, рассказывали соратники политика в соцсетях.

Для отпевания договорится удалось с храмом иконы Божией Матери "Утоли моя печаль" в почти "родном" Марьино, где Навальный прожил почти два десятка лет. Днем 1 марта у церкви начали собираться люди с цветами. Намного раньше там появились сотрудники полиции и Росгвардии. Устанавливать приборы видеонаблюдения они начали еще накануне. Также в округе внезапно появились лабиринты из ограждений, которые власти не раз использовали во время митингов.







После полудня желающие проститься с политиком выстроились в двухкилометровую очередь, которая тянулась через весь квартал. Еще пара сотен человек собралась с другой стороны храма. К двум часам к храму приехал фургон ритуальной службы - его встречали скандированием фамилии политика.









Попасть в храм удалось не более чем сотне человек, включая родственников Навального. Несколько послов западных стран, которые также хотели почтить память оппозиционера, остались снаружи.









Церемония длилась порядка получаса. После этого гроб погрузили обратно в фургон, который отправился на Борисовское кладбище. Как и в церкви, сами похороны прошли в достаточно ограниченном кругу лиц. Толпы людей, которые пешком добирались от храма, были вынуждены стоять на подходе к кладбищу - сотрудники полиции загородили проход, объясняя это "нехваткой" места. Во "вторую очередь" пропустили лишь оркестр и несколько полицейских, которые пришли в гражданском. У последних тоже возникли сложности - верить на слово им коллеги в форме не стали, вынудив украдкой достать удостоверения из карманов джинс. Послы, которые не смогли попасть в храм, в первоочередном порядке на кладбище пройти тоже не смогли.

Сотни, а то и тысячи людей теснившиеся на узком тротуаре толком не могли понять, похоронили Навального или нет - интернет перестал работать в районе пятью часами ранее.













О том, что церемония уже закончилась, стало понятно после того, как с территории кладбища начали выходить люди с заплаканными лицами. Один молодой человек на выходе показал всем фотографию со смартфона. Собравшимся разрешили подойти ближе лишь в половину пятого, за полчаса до окончания рабочего дня. Впрочем, от рабочего графика в этот день пришлось отказаться - люди не переставали стекаться к кладбищу до вечера. Неподалеку начали появляться стихийные мемориалы. Например, возле станции Борисово люди оставляли цветы на снегу.

Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в Харпе, на Крайнем Севере. Около 300 дней он провел в ШИЗО, камере одиночного типа.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

текст и фото Константин Леньков