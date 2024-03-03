В Белоруссии возбудили первое дело об отрицании геноцида белорусов

Первое для Белоруссии уголовное дело об отрицании геноцида белорусов возбудили против 54-летнего жителя Минска. О его задержании, которое потребовало привлечения внутренних войск, 3 марта сообщило МВД республики.
Согласно материалам дела, в 2020 году житель столицы создал паблик, в котором регулярно выражалось несогласие с проводимой государственной политикой.
Следствие считает, что среди прочего администратор интернет-сообщества реабилитировал фашистов и оспаривал геноцид белорусов в годы Великой Отечественной войны.
Закон, на основании которого задержали мужчину, приняли в прошлом году.