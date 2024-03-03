В Белоруссии возбудили первое дело об отрицании геноцида белорусов

Первое для Белоруссии уголовное дело об отрицании геноцида белорусов возбудили против 54-летнего жителя Минска. О его задержании, которое потребовало привлечения внутренних войск, 3 марта сообщило МВД республики.

Согласно материалам дела, в 2020 году житель столицы создал паблик, в котором регулярно выражалось несогласие с проводимой государственной политикой.

Следствие считает, что среди прочего администратор интернет-сообщества реабилитировал фашистов и оспаривал геноцид белорусов в годы Великой Отечественной войны.

Закон, на основании которого задержали мужчину, приняли в прошлом году.

Фото: ЗАКС.Ру