Депутат Горелкин: Законные основания для блокировки "Википедии" есть

Принятая нынешней зимой инициатива о запрете популяризации сервисов VPN дает законные основания для блокировки "Википедии" в России, заявил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Не в пользу онлайн-энциклопедии также играют множественные судебные наказания, которые она стала получать все чаще с началом спецоперации на Украине. Таким образом, подытожил депутат, юридически к блокировке "Википедии" российские органы власти готовы: требуется лишь минимизировать дискомфорт юзеров.

"Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть её безопасный вариант на одном из российских аналогов", - написал законотворец в своем Telegram-канале.

Всю информацию из "Википедии", которую Горелкин считает ценной, уже с его слов, перенесли на платформы "Рувики" и "Руниверсалис".

фото: Горелкин / Telegram