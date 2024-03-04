Бывшего руководителя банка "Адмиралтейский" судят по двум статьям в Москве

В Хамовнической районном суде Москвы состоялись предварительные слушания по делу бывшего председателя банка "Адмиралтейский" Нины Максименко, об этом 4 марта пишет "Коммерсантъ".

Женщину обвиняют в участии в незаконной банковской деятельности (п. "а", "б" ч,2 ст.172 УК РФ) и в особо крупной растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

По мнению защиты Максименко, расследование проходило с существенными процессуальными нарушениями.

По версии следствия, через банк нелегально обналичивались миллиарды рублей. Кроме этого, предполагается, что Максименко в 2013 году выдала заведомо невозвратный кредит компании "Триада", из-за которого банк понес ущерб в 220 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру