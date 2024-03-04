Полиция изъяла более 10 тысяч литров подпольного алкоголя в Петербурге

В Петербурге правоохранительные органы накрыли подпольное производство алкоголя, об этом 4 марта рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Алкоголь делали в Ломоносове на улице Черникова в подвальном арендованном помещении. В общей сложности полиция обнаружила там не менее 3700 литров спиртосодержащей продукции.

Кроме этого, полиция побывала и дома у подозреваемых в преступлении, а также проверила гаражи, где все хранилось, и автомобили, на которых все развозилось. Количество продукции превысило 10 тысяч литров.

Всего в группе производителей, предположительно, фигурирует четыре человека: 44-летний житель Парголово, его сестра-сбытчик, соучастник, который занимался производством, и доставщик.

Сейчас все они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.2 ст.171.3 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру