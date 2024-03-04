ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:26

Сквер у Соборной мечети назвали в честь татарского просветителя

фото ЗакС политика Сквер у Соборной мечети назвали в честь татарского просветителя

Сквер поблизости от Соборной мечети на Петроградской стороне получил собственное имя, сообщили 4 марта в администрации губернатора. Постановление о присвоении участку имени Атауллы Баязитова подписал Александр Беглов.

"Решение о присвоении имени скверу на пересечении Кронверкского проспекта и Конного переулка было принято на заседании Топонимической комиссии в октябре прошлого года", — отметили в Смольном.

Баязитов известен как татарский просветитель и религиозный деятель, одной из первых газет на татарском языке "Нур". Он родился в 1846 году в Рязанской губернии, а скончался в 1911 году в Петербурге. Баязитов был одним из инициаторов обращения к городским властям с просьбой разрешить постройку Соборной мечети, позже он возглавлял комитет по сбору средств на ее возведение.

О решении Топонимической комиссии увековечить имя Баязитова, присвоив его безымянному скверу, стало известно в минувшем октябре.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама