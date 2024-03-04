Проверка системы оповещения в Петербурге затронет метро

Намеченная на 6 марта комплексная проверка системы оповещения в Петербурге затронет в том числе и метрополитен, рассказали в понедельник в пресс-службе подземки. Ожидается, что на станциях прозвучат голосовые сообщения с предупреждением о мероприятиях.

"На станциях пассажиры смогут услышать сообщения, в которых их предупредят о проверке", — говорится в сообщении пресс-службы метро.

Ранее городской комитет по информатизации и связи предупредил о проведении комплексной проверки региональной системы оповещения граждан. Она состоится в ближайшую среду утром и продлится с 10:00 до 10:46. В это время планируется включение сирен и специализированных средств оповещения. Также сообщения прозвучат в эфире телеканалов и радиостанций.

Фото: ЗАКС.Ру