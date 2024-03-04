Смольный намерен приватизировать столовую Заксобрания

Комитет имущественных отношений подготовил проект постановления о приватизации столовой, которая находится в Законодательном собрании. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга.

Проект вносит изменения в постановление правительства города о программе приватизации в 2024 году и плановых 2025-2026 годах. Туда добавляют пункт о государственном унитарном предприятии "Столовая Мариинского дворца". Ответственным за приватизацию назначается комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, следует из проекта постановления.

В документе указано, что вместо предприятия планируют создать акционерное общество. Все 100% его акций будут принадлежать Петербурга, уточняется в материалах к проекту постановления:

"Приватизация акций акционерного общества не планируется. Санкт-Петербург в лице уполномоченного органа исполнительной власти как единственный акционер акционерного общества будет единолично принимать решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров (в том числе формировать исполнительные органы акционерного общества), и осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества".

Напомним, пока в проекте постановления о приватизации указан только ГУП "ТЭК СПб". Закон об этом приняли в ЗакСе в сентябре 2023 года. Из этого предприятия тоже решили сделать акционерное общество, которое будет контролировать город.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру