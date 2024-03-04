Дорожники потратили несколько тысяч кубометров воды на уборку улиц Петербурга

На уборку улиц Петербурга потратили несколько тысяч кубометров воды на минувшей неделе, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметили в комитете по благоустройству, в Петербурге прошедшая неделя стала по-настоящему весенней, температура не опускалась ниже нуля градусов, поэтому дорожники занялись уборкой улиц и дорог с помощью воды.

Также продолжается вывоз снега и уборка наледи. В сутки дорожники отправляют на утилизацию в среднем 10-15 тысяч кубометров снега. Предприятия также следят в дни активного таяния снега, чтобы входы в канализацию были исправны.

На данный момент в городе работают 706 единиц техники и 943 специалиста ручного труда.

Напомним, что первая неделя марта в Петербурге будет холоднее предыдущей из-за скандинавского антициклона.

Фото: ЗАКС.Ру