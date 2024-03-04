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Новости 14:16

Дорожники потратили несколько тысяч кубометров воды на уборку улиц Петербурга

фото ЗакС политика Дорожники потратили несколько тысяч кубометров воды на уборку улиц Петербурга

На уборку улиц Петербурга потратили несколько тысяч кубометров воды на минувшей неделе, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметили в комитете по благоустройству, в Петербурге прошедшая неделя стала по-настоящему весенней, температура не опускалась ниже нуля градусов, поэтому дорожники занялись уборкой улиц и дорог с помощью воды.

Также продолжается вывоз снега и уборка наледи. В сутки дорожники отправляют на утилизацию в среднем 10-15 тысяч кубометров снега. Предприятия также следят в дни активного таяния снега, чтобы входы в канализацию были исправны.

На данный момент в городе работают 706 единиц техники и 943 специалиста ручного труда.

Напомним, что первая неделя марта в Петербурге будет холоднее предыдущей из-за скандинавского антициклона.

Фото: ЗАКС.Ру


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