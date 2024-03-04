В России досрочно проголосовали 50 тысяч избирателей

В общей сложности 50 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента к настоящему моменту, сообщил 4 марта ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома Игоря Борисова. По оценке члена ЦИК, россияне "активно участвуют в избирательном процессе".

"Досрочное голосование началось с 25 февраля, уже порядка 50 тысяч избирателей Российской Федерации воспользовались этим правом в труднодоступных и на удаленных территориях", — поделился данными Борисов.

Член комиссии также сообщил, что по состоянию на понедельник заявления о прикреплении к другому избирательному участку подали свыше 2,3 миллиона человек. Еще 3,5 миллиона избирателей пожелали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Указанная цифра была приведена без учета московской платформы, отметило информагентство.

В понедельник Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина в связи с отказом признать незаконным невключение его кандидатуры в избирательный бюллетень.

Фото: ЗАКС.Ру